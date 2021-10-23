Талибы пообещали Узбекистану погасить долг за электричество

Временное правительство Афганистана, сформированное боевиками движения "Талибан", заявило, что обязуется оплатить долг за электричество, которое в страну поставляется из Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на узбекского министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова, передает Day.Az.

"Мы провели обсуждение, были представители временного правительства, которые отвечают за энергетическое направление, были представители компании "Электрические сети Афганистана" [ЭКА]. Достигнута договоренность о том, что как только ситуация позволит, - а есть ряд вызовов, связанных с функционированием банковской системы в этой стране и с признанием временного правительства <...>, - коллеги из ЭКА незамедлительно погасят весь тот долг, который существует", - сказал он.

Умурзаков отметил, что Ташкент "ни на один час" не прерывал подачу электричества в Афганистан, и добавил, что поставки будут продолжены. Главная причина такого решения - желание "оказать поддержку братскому афганскому народу в это непростое время".