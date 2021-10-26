Концентрация парниковых газов в атмосфере побила рекорд

Концентрация парниковых газов в атмосфере в прошлом году достигла рекордных уровней. Об этом в в своем ежегодном докладе сообщила Всемирная метеорологическая организация, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Эксперты подчеркивают, что глобальная температура будет повышаться пока продолжаются выбросы.

На пресс-конференции по случаю публикации доклада генсек ВМО Петтери Таалас напомнил, что двуокись углерода остается в атмосфере веками, а в океане - еще дольше.

"Вновь установлен рекорд по концентрации основных парниковых газов - углекислого газа, метана и оксида азота. И эта негативная тенденция, наблюдаемая в течении десятилетий, продолжилась также в текущем году", - сказал Петтери Таалас.

По мнению экспертов, полученные данные служат неутешительным, основанным на научных фактах, сигналом для участников предстоящей в Глазго конференции ООН по климату.

В докладе отмечается, что даже если резко сократить выбросы до нуля, наблюдаемый уровень глобальной температуры сохранится в течение нескольких десятилетий. Это означает увеличение числа экстремальных погодных явлений, включая сильную жару и дожди. С 1990 по 2020 год связанное с парниковыми газами влияние потепления на климат выросло на 47%. При этом на долю СО2 приходится около 80% этого увеличения, говорится в информационном бюллетене Greenhouse Gas Bulletin.