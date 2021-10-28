Природная катастрофа спасла «золотой» штат США

Засуха и лесные пожары в Калифорнии (США) сменились наводнениями и селями из-за исторического ливневого шторма, обрушившегося на штат, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые объясняют бурю климатическим кризисом, который усиливает крайности между влажными и засушливыми сезонами. Директор Калифорнийского климатического центра Министерства сельского хозяйства США Стивен Остоя отметил, что всего за несколько дней до урагана в столице "золотого" штата Сакраменто установили рекорд: почти 200 дней без дождя. "Я никогда не видел такого сильного дождя, кроме как в тропических лесах Белиза", - сказал исследователь.

Природная катастрофа спасла штат от лесных пожаров. В этом году в Калифорнии сгорело около миллиона гектаров земли - это почти вдвое больше, чем в среднем за пять лет. "Этот шторм должен окончательно положить конец сезону лесных пожаров в Северной Калифорнии", - заявил ученый-климатолог из Калифорнийского университета Пак Уильямс.

Все еще непонятно, сможет ли ливень справиться с последствиями продолжающейся засухи, из-за которой водохранилища опустились до исторически низкого уровня. Скромное влияние шторма все же заметно: озеро Оровилл поднялось на семь метров - его заполненность увеличилась с 22 до 26 процентов. Крупнейшее в регионе озеро Шаста прибавило всего один процент. Вода в большинстве водохранилищ Калифорнии по-прежнему находится сильно ниже своего нормального уровня. "Этот шторм был историческим по своей силе", - сказал климатолог из Департамента водных ресурсов штата Майкл Андерсом, но отметил, что одного ливня недостаточно. Для того, чтобы справиться с засухой, Калифорнии нужна влажная зима.

Сильные погодные изменения и катаклизмы из-за глобального потепления угрожают всему миру. По прогнозам климатологов, в ближайшие годы масштаб природных пожаров в некоторых регионах Азии может вырасти в три раза. Кризис затронет и Россию: Министерство природы заявляло, что из-за глобального потепления страна будет чаще сталкиваться с наводнениями, лесными пожарами и рекордной жарой.