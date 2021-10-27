Китай улучшил экологические показатели, влияющие на изменение климата

Китай добился улучшений по ряду экологических показателей, влияющих на изменение климата. Об этом говорится в белой книге "Реагирование Китая на изменение климата: политика и действия", опубликованной в среду Пресс-канцелярией Госсовета КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Интенсивность выбросов углекислого газа в КНР в 2020 году снизилась на 18,8% по сравнению с 2015 годом и на 48,4% по сравнению с 2005 годом. Эти цифры превысили целевой показатель по снижению интенсивности выбросов с 2005 по 2020 год, установленный Китаем в диапазоне 40-45%. За последние 15 лет КНР сократила углеродоемкость на 5,8 млрд тонн.

По предварительным подсчетам, представленным в белой книге, в 2020 году доля неископаемых источников энергии (ГЭС, АЭС, ветряные, солнечные электростанции и тд.) в общей структуре энергопотреблении Китая составила 15,9%. Это на 8,5 процентных пунктов больше, чем в 2005 году.

Доля общей установленной мощности производства неископаемой энергии в Китае в 2020 году составила 44,7%. Установленная мощность солнечных электростанций увеличилась более чем в 3 тыс. раз по сравнению с 2005 годом, а ветровых - более чем в 200 раз.

Из опубликованных в белой книге данных следует, что Китай ускорил переход к чистой и низкоуглеродной энергетике. В 2020 году общее потребление энергии в КНР не превысило 5 млрд тонн угольного эквивалента. Доля угля в общем потреблении энергии с 2005 по 2020 год снизилась с 72,4% до 56,8%.

Несмотря на снижение доли угля в структуре энергопотребления Китая, страна по-прежнему в большой степени зависит от этого источника энергии и наращивает его потребление. В 2020 году в КНР добыли 3,84 млрд тонн угля, что на 2,4% больше по сравнению с предшествующим годом. Китай импортировал 303 млн тонн угля, на 1,5% больше, чем в 2019 году. Потребление угля в 2020 году составило 2,8 млрд тонн.