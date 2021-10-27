США заявили о готовности вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном

США готовы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном в Вене. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Как мы уже много раз заявляли, мы готовы вернуться в Вену и считаем, что по-прежнему возможно быстро достичь и воплотить договоренность по возвращению к совместному выполнению СВПД", - заявил представитель Госдепа.

Соединенные Штаты выразили надежду, что Иран вернется к переговорам в Вене "быстро и в духе доброй воли"

21 июня новый президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что единственной его уступкой президенту США Джо Байдену будет возвращение Тегерана к ядерной сделке. В Госдепе пообещали, что Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном о возвращении к ней при новом руководстве страны. Однако Раиси отказался встречаться с Байденом даже в случае снятия всех санкций против Ирана.

Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.