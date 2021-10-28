https://news.day.az/world/1396860.html Армян обяжут платить за лечение от коронавируса
Армян обяжут платить за лечение от коронавируса
Министерство здравоохранения Армении обсуждает переход с 1 декабря на платное лечение от COVID-19 пациентов, не прошедших вакцинацию. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Армении Рипсиме Хачатрян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По ее словам, разрабатывается также пакет поправок, который предусматривает предъявление отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус либо сертификата о вакцинации при посещении ресторанов, концертных залов и т.д.
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