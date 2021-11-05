В нынешних геополитических условиях прочное партнерство между Грузией и США важно для общих интересов двух стран и евроатлантической безопасности.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Грузии, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с заместителем помощника госсекретаря США Эрикой Олсон, передает Day.Az.

Согласно информации, Ираклий Гарибашвили и Эрика Олсон обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе и на Южном Кавказе.

На встрече также присутствовали посол США в Грузии Келли Дегнан и вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Премьер-министр отметил важность политической стабильности в Грузии, подчеркнув, что теперь, после недавних выборов, крайне важно сосредоточиться на повестке дня развития страны.

В контексте значимости обеспечения мира и стабильности в регионе на встрече была подчеркнута Инициатива мирного соседства - новый мирный формат, предложенный премьер-министром Грузии в ООН, сообщает пресс-служба правительства.

Глава правительства также выразил надежду, что в ближайшее время будут предприняты конкретные шаги для начала реализации решения саммита НАТО в Бухаресте.