Врач рассказал о состоянии прекратившего голодовку Саакашвили

Группа врачей, назначенных минздравом Грузии, навестила сегодня экс-президента Михаила Саакашвили в госпитале города Гори.

Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия, после перевода в клинику из тюремной больницы Саакашвили заявил, что прекращает голодовку, которая длилась 50 дней. Его личный врач Николоз Кипшидзе отметил, что процесс восстановления организма займет длительный период.

После сегодняшнего визита врач Нино Шарашенидзе рассказала, что Саакашвили начал питаться по определенной схеме. По ее словам, состояние здоровья Саакашвили улучшилось, хотя у него есть "определенные жалобы".

Консилиум собирается подготовить письменное заключение по поводу состояния заключенного экс-президента.

"Мы приехали, чтобы оценить клиническое состояние пациента. Ситуация в динамике действительно улучшилась, он стабилен, подготовленная и хорошая команда проводит ему абсолютно адекватную терапию.

Мы видели результаты лабораторных исследований, оценили терапевтический статус пациента, наметили следующую схему лабораторных исследований, разработали тактику лечения, назначения медикаментов. В этот процесс была включена команда не только нашего консилиума, но и прекрасные госпитальные врачи. Параллельно были и врачи из Республиканской больницы - гастроэнтеролог Инга Гварлиани. Соответственно, мы приняли решение в связи с завтрашним днем: назначена новая тактика режима питания, оценен неврологический статус.

Мы постараемся ежедневно давать вам информацию о состоянии пациента. У него есть определенные жалобы, что является абсолютно адекватным.

К этому времени у него головные боли и другие проблемы, которые, я надеюсь, со временем будут скорректированы. Он получает питание по схеме, так как возвращение к питанию - очень сложный процесс, и требует мониторинга".

Еще один представитель консилиума - невролог Александр Цискаридзе, сказал, что хотя неврологический статус Саакшвили по сравнению со вчерашним днем улучшился, проблемы все еще остаются.

"Мы надеемся, что на фоне адекватного лечения состояние не ухудшится. Пока мы не должны расслабляться. Мы надеемся, что на фоне постоянного наблюдения осложнений можно будет избежать", - сказал Цискаридзе.

По данным министерства юстиции, после того, как Саакашвили поправится, его должны вернуть в тюрьму N12 в городе Рустави, где он продолжит отбывать наказание в виде шестилетнего заключения за преступления, за которые он был осужден заочно.