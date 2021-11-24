Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что после повторной вакцинации от коронавируса "Спутником Лайт" сделал назальную вакцину, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава государства уточнил, что испытал на себе назальную вакцину на следующий день после повторной вакцинации. "Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад. Сначала сделал в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем [Логуновым], он же сам сделал мне вторую часть этой процедуры, а именно порошок назальной формы", - рассказал он.

Путин также описал процедуру вакцинации: врач набрал в шприц порошок и ввел его президенту в левую и правую ноздри. Глава государства признался, что ничего в момент вакцинации не испытал и вскоре смог заниматься спортом.

21 ноября Путин прошел повторную вакцинацию, привившись "Спутником Лайт". После сделанной повторной прививки он чувствовал себя хорошо.

Полную вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" президент прошел в июне текущего года.