В России растет число жертв аварии на шахте

Спасатели обнаружили тела девяти погибших в шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Еще сорок горняков находятся под землей, связи с ними нет. Спасательная операция продолжается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, губернатор региона Сергей Цивилев в своем Телеграм-канале сообщил, что "подняты на поверхность 237 человек. В шахте остаются 49 человек".

На месте работают 19 отделений спасателей, которые проверяют все выработки. Все оставшиеся горнорабочие, предположительно, находятся в двух дальних штреках.