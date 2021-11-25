Президента Чехии выписали из госпиталя

Президент Чехии Милош Земан в четверг после 46 дней госпитализации выписан из Центрального военного госпиталя в Праге. Об этом сообщил сайт газеты Mladá fronta Dnes, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Земан направился в загородную президентскую резиденцию, расположенную в местечке Ланы у Праги. Там в пятницу он проведет торжественную церемонию назначения премьер-министром республики лидера Гражданской демократической партии Петра Фиалы.

10 октября 77-летний Земан был доставлен в отделение интенсивной терапии в Центральном военном госпитале в Праге. Причина госпитализации публично не называлась. 6 ноября информационное агентство CTK со ссылкой на врачей сообщило, что у президента Чехии диагностирован цирроз печени и ему был введен зонд для кормления. В госпитале он получил третью дозу вакцины против коронавируса.