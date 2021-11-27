Бизнес США попросил Вашингтон одобрить «Спутник V»

Американский бизнес обратился к властям США с просьбой признать сертификаты о вакцинации "Спутником V". Об этом рассказал президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко в беседе с изданием "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предприниматель заявил, что организация обратилась в Госдеп с соответствующим предложением. Он отметил, что в ведомстве приняли обращение к рассмотрению.

Родзянко также объяснил, что на данный момент, чтобы поехать из России в США необходимы две вещи: виза, которую сейчас невозможно получить, и прививка той вакциной, которая признается либо Вашингтоном, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Поэтому американские бизнесмены призвали властей США одобрить ряд вакцин для деловых поездок в страну, в том числе российский препарат "Спутник V".

Отмечается, что с 9 ноября США изменили правила въезда в страну. Теперь от иностранцев с неиммиграционной визой требуют предоставить свидетельство о полной вакцинации от коронавируса, одобренным ВОЗ или Вашингтоном препаратом. В этот перечень входят восемь вакцин: американские Moderna, Johnson&Johnson, препарат Pfizer и BioNTech, британско-шведская AstraZeneca, индийские вакцины Covishield и Covaxin, а также китайские Sinovac Biotech и Sinopharm. При этом ни одна российская вакцина в список не вошла. В Центре по профилактике и контролю заболеваний (CDC) заявили, что без справки о прививках пассажиров не будут пускать на борт самолета.