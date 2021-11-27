Евросоюз ограничит политическую рекламу в интернете

Европейский Союз в четверг обнародовалобнародовал планы по регулированию рекламы с политическим содержанием в интернете, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно новым правилам, компаниям запрещается использовать политический таргетинг и другие методы, используемые для охвата более широкой аудитории, если в процессе используются конфиденциальные личные данные, такие как этническое происхождение, религиозные убеждения или сексуальная ориентация, без разрешения гражданина.

"Цифровая реклама в политических целях превращается в неконтролируемую гонку грязных и непрозрачных методов", - заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова. "Множество фирм, занимающихся аналитикой данных и коммуникациями, ежедневно работают с нашими данными, пытаясь найти лучший способ убедить нас что-то купить, проголосовать за кого-то или не голосовать вообще".

Политик также заявила, что люди "должны знать, почему они видят рекламу" и "кто за нее заплатил".

"Новые технологии должны быть инструментом эмансипации, а не манипуляции", - подчеркнула Йоурова.

В 2014 г. Компания Cambridge Analytica разработала способ составлять цифровые профили избирателей США и точечно направлять им политическую рекламу. Инцидент стал поводом для вызова основателя и гендиректора Facebook Марка Цукерберга на слушания в Конгресс. В апреле 2019 г. Федеральная торговая комиссия США выписала Facebook рекордный штраф в $5 млрд по делу о Cambridge Analytica.