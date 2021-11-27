Какие страны ограничили авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса

После сообщений об обнаружении на юге Африки нового штамма коронавируса B.1.1.529, обладающего повышенной способностью к мутации, некоторые страны начали приостанавливать авиасообщение с ЮАР либо запрещать въезд из республики.

ТАСС составил список стран, которые ввели авиационные ограничения в отношении ЮАР.

- Россия (ограничила въезд для иностранных граждан, проживающих на территории ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании)

- Германия (авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан ФРГ, находящихся на территории ЮАР)

- Израиль (запретил посещение всех стран Африки, кроме северной части континента)

- Великобритания (помимо ЮАР приостановила авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини)

- Сингапур (ограничен въезд иностранцев из ЮАР, а также Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии и Эсватини)

- Бахрейн (приостановлен въезд прибывающим из ЮАР, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини)

- Италия (запрет на въезд из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини)

- Нидерланды (прибывшим из ЮАР пассажирам запрещено покидать аэропорт Схипхол)

- Марокко (запрет на въезд всем прибывшим из ЮАР)



- Франция (приостановила полеты в ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини)

- Чехия (запретила въезд для граждан, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии)

- Австрия (вводит ограничения на авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини)

- Малайзия (запретила своим гражданам посещать ЮАР, Ботсвану, Зимбабве Лесото, Мозамбик, Намибию и Эсватини

- Саудовская Аравия (приостанавливает полеты в ЮАР, Намибию, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Лесото, Эсватини; приостанавливает возможность въезда для тех, кто не имеет подданства королевства и прибывает напрямую или через другие страны из вышеупомянутых государств)

- Швейцария (запрет на прямые авиарейсы из стран юга Африки)

- Турция (запрет на въезд в республику из ЮАР, Ботсваны, Мозамбика, Намибии и Зимбабве)

- Канада (запретила въезд иностранным гражданам, которые за последние две недели побывали в странах юга Африки)

- США (ограничат въезд в страну из восьми африканских государств: ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави)

- ОАЭ (приостановят возможность въезда в страну прибывающим из семи южноафриканских государств, среди которых ЮАР, Намибия, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Ботсвана и Мозамбик)

- Египет (объявил о приостановке авиасообщения с ЮАР)

- Кипр (запретил въезд на свою территорию из ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Мозамбика, Малави и Ботсваны)

- Аргентина (решила отложить возобновление прямого авиасообщения с Африкой)

- Бразилия (приостановит авиасообщение с шестью странами: Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией, Эсватини и ЮАР)

- Австралия (закрыла границы для прибывающих из девяти стран: Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Сейшельских островов, Эсватини и ЮАР)