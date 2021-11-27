https://news.day.az/world/1408974.html Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Италии
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Италии
Первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Италии, сообщает Высший институт здравоохранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, специалисты из лаборатории миланского госпиталя "Сассо" секвенировали геном данного штамма у зараженного, прибывшего из Мозамбика.
"Пациент и контактировавшие с ним люди из числа родных чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении. Результаты их тестов также будут подвергнуты исследованиям. Случай заболевания зафиксирован в южной области Кампания.
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