Еврокомиссия дала Pfizer 100 дней на адаптацию своей вакцины к «омикрону»

Американская компания Pfizer по контракту с ЕС должна адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса "омикрон" в течение 100 дней, если его повышенная опасность будет доказана. Об этом в ходе пресс-конференции в Риге заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она добавила, что ученые должны в течение 2-3 недель собрать всю необходимую информацию о новом штамме, а страны Евросоюза в это время должны активизировать вакцинацию, ревакцинацию и санитарные меры.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон", обнаружили на юге Африки. Он имеет "чрезвычайно большое количество мутаций". "Омикрон" уже выявили в нескольких европейских странах - в Германии, Чехии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. Также о заражениях этим вариантом вируса сообщили в Гонконге, Израиле и Австралии.