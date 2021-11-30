Пентагон расследует авиаудар США по мирным жителям в Сирии

В Пентагоне сейчас расследуют авиаудар по Сирии, жертвами которого стали 80 человек. Как сообщают источники New York Times, в минобороны США изучают подробности обстрела американским истребителем сирийской провинции в 2019 году, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Реальное число погибших до недавнего времени было засекречено.

По предоставленным ранее отчетам, силы США ликвидировали всего 16 боевиков и четырех гражданских.

Лишь спустя два года вскрылось, что погибших мирных жителей было значительно больше, а сам удар вообще ставит под сомнение методы американских военных: бомбу сбросили прямо в толпу у населенного пункта. Правду пытались скрыть даже от министерства обороны, но теперь делом займется высшее командование.