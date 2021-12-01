В Армении арестовали командира, планировавшего убийство Пашиняна

В Армении арестован командир добровольческого отряда "Сисакан" Ашот Минасян. Об этом сообщил его адвокат Миран Погосян в среду в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Минасян был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного 14 ноября 2020 года по факту подготовки убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Следствие тогда сообщило, что у него нашли большое количество оружия и боеприпасов. Были опубликованы также записи телефонных разговоров, в ходе которых Минасян, предположительно, обсуждал детали покушения.

Вместе с ним были задержаны экс-директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат от РПА Ваграм Багдасарян и член АРФ "Дашнакцутюн" Ашот Авакян. Но в скором времени все они были выпущены на свободу.