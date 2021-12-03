"Омикрон" уже скоро будет доминировать в Европе

Штамм коронавируса "омикрон" может вскоре вытеснить дельта-вариант и занять доминирующее положение в Европе. Этого ожидают специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. В московском Центре эпидемиологии им. Гамалеи говорят, что при некоторых условиях "омикрон" может даже стать спасением от пандемии и обеспечить коллективный иммунитет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ещё одним подтверждением вирулентности новой разновидности инфекции называют заражение по меньшей мере 50 человек только за одну вечеринку в Осло. Это почти половина всех участников мероприятия.