https://news.day.az/world/1411316.html "Омикрон" уже скоро будет доминировать в Европе - ВИДЕО
"Омикрон" уже скоро будет доминировать в Европе - ВИДЕО
Штамм коронавируса "омикрон" может вскоре вытеснить дельта-вариант и занять доминирующее положение в Европе. Этого ожидают специалисты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. В московском Центре эпидемиологии им. Гамалеи говорят, что при некоторых условиях "омикрон" может даже стать спасением от пандемии и обеспечить коллективный иммунитет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ещё одним подтверждением вирулентности новой разновидности инфекции называют заражение по меньшей мере 50 человек только за одну вечеринку в Осло. Это почти половина всех участников мероприятия.
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