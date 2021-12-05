В Германии самолет сел на мост и попал в ДТП

На юго-западе Германии в субботу, 4 декабря, одномоторный самолет А62 совершил аварийную посадку на автомобильном мосту и угодил под колеса грузовика. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции города Пирмазенс, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что инцидент произошел около 12:00. Борт под управлением 72-летнего пилота направлялся из Франции в Нижнюю Саксонию, когда у него внезапно отказал двигатель.

Мужчина принял решение садиться и выбрал для этого мост Шварцбахтальбрюкке на автобане 62 в Рейнланд-Пфальце. Высота сооружения около 100 метров.

В результате посадки и столкновения воздушного судна с грузовиком пилот получил легкие травмы, водитель фуры не пострадал. Однако из-за аварии движение по автобану было перекрыто более шести часов.