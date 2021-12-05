Самолёт-разведчик США приблизился к границам Азербайджана и Армении

Самолет американских ВВС OF 38th RS/55th WG, Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным HOMER79 совершил разведывательный полет над Черным морем, затем отправился в сторону Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, это следует следует из данных сайта PlaneRadar.

Отмечается, что затем самолет-разведчик вошел в воздушное пространство Грузии.

Накануне СМИ сообщили, что 3 декабря пассажирскому лайнеру, следовавшему по маршруту Тель-Авив - Москва, пришлось изменить курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с американским самолетом-разведчиком. В Росавиации эту информацию подтвердили. Указание о смене эшелона поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно.

Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря.