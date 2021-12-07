В Канаде наладят производство противовирусного препарата молнупиравир

Американская компания Merck ("Мерк") наладит в Канаде производство своего противовирусного препарата молнупиравир. Об этом в понедельник сообщило агентство The Canadian Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, производство будет запущено на одном из фармацевтических предприятий в городе Уитби (провинция Онтарио). Фирма планирует инвестировать в это $19 млн. О сроках начала и масштабах производства не сообщается.

Ранее стало известно, что Оттава закупит 1,5 млн доз облегчающих течение ковида препаратов американских фирм Merck и Pfizer. Минздрав страны заключил соглашение с Pfizer на покупку миллиона доз, а с Merck - на покупку 500 тыс. доз с опцией выкупа еще 500 тыс. доз. Оба препарата еще не одобрены канадским регулятором.

Как утверждает Pfizer, препарат компании снижает риск госпитализации и смерти на 89%, Merck - на 50%.