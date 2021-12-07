Последние данные по коронавирусу в России

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 31 096 случаев - это минимум с середины октября, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В Москве выявлено 2 573 новых случая COVID-19, это на 18% ниже, чем накануне в понедельник. В Санкт-Петербурге - 2 381 случай, в Московской области - 2 208. В этих регионах также заметна тенденция к снижению суточного прироста новых заболевших.

По 781 новому заболевшему выявлено за сутки в Самарской области и в Красноярском крае, 717 - в Воронежской области, 687 - в Пермском крае, 674 - в Свердловской области, 655 - в Нижегородской области, 651 - в Ростовской области, 637 - в Челябинской области, 624 - в Башкирии, 598 - в Иркутской области, 572 - в Омской области, 549 - в Краснодарском крае, 519 - в Алтайском крае, 511 - в Саратовской области, 510 - в Хабаровском крае.

Кроме того, 457 случаев - в Приморском крае, 447 - в Ставропольском крае, 421 - в Волгоградской области, 395 - в Новосибирской области, 369 - в Ленинградской области, 363 - в Вологодской области, 361 - в Крыму, 360 - в Кемеровской области, 359 - в Тверской области, 358 - в Пензенской области, 353 - в Архангельской области, 350 - в Липецкой области. В других регионах России суточный прирост не превышает 350 случаев.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 182 пациента. Больше всего скончавшихся в Москве - 94, в Московской области - 52, в Петербурге - 51.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 864 тыс. 845 случаев коронавирусной инфекции, 283 644 умерших и 8 млн 565 тыс. 091 выписанный, в том числе 34 615 выписаны за последние сутки.