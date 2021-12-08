Рекордный снегопад в Москве

Во вторник российскую столицу накрыло снегом. Аномальный снегопад побил рекорд 72-летней давности: ранее 7 декабря сравнимый объем осадков наблюдался в Москве только в 1949 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, снегопад и сугробы добавили москвичам новогоднего настроения, более 70 тысяч коммунальщиков направлены на ликвидацию последствий стихии.

В ночь на среду температура в столице опустится до минус пяти градусов.

Несмотря на сложные погодные условия, все московские аэропорты продолжили работу в штатном режиме.