https://news.day.az/world/1413142.html Рекордный снегопад в Москве - ВИДЕО
Рекордный снегопад в Москве - ВИДЕО
Во вторник российскую столицу накрыло снегом. Аномальный снегопад побил рекорд 72-летней давности: ранее 7 декабря сравнимый объем осадков наблюдался в Москве только в 1949 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, снегопад и сугробы добавили москвичам новогоднего настроения, более 70 тысяч коммунальщиков направлены на ликвидацию последствий стихии.
В ночь на среду температура в столице опустится до минус пяти градусов.
Несмотря на сложные погодные условия, все московские аэропорты продолжили работу в штатном режиме.
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