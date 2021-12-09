МОК выделит $560 тыс. на гуманитарную помощь олимпийскому движению Афганистана

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" согласилось принять гуманитарную помощь Международного олимпийского комитета (МОК) олимпийскому движению Афганистана в размере $560 тыс. Об этом журналистам заявил президент МОК Томас Бах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Благодаря нашей поддержке более 300 членов олимпийского сообщества получили гуманитарные визы и сумели покинуть Афганистан. Мы продолжаем работу в этом направлении, поскольку многие представители олимпийского сообщества остаются в Афганистане", - сказал Бах.

"Сегодня я могу вам сообщить - результатом тихой дипломатии стало то, что "Талибан" принимает и поддерживает гуманитарную помощь, которая направлена членам олимпийского движения Афганистана. В этой связи исполком МОК принял решение выделить на гуманитарную помощь олимпийскому движению Афганистана $560 тыс.", - подчеркнул Бах.

Национальный олимпийский комитет Афганистана был зарегистрирован МОК в 1936 году. В 1999 году деятельность комитета была приостановлена из-за дискриминации женщин в стране и установленного талибами запрета на любые виды спорта. В 2002 году после падения режима движения "Талибан" комитет был восстановлен в правах. Афганские спортсмены принимали участие в 15 летних Олимпийских играх. Первым олимпийским призером из Афганистана стал Рохулла Никпай, завоевавший бронзовую медаль в соревнованиях по тхэквондо на Играх в Пекине в 2008 году.