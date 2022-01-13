В России могут запретить вейпы после отравления подростков

Вейпы могут полностью попасть под запрет в России. В Госдуме готовятся рассмотреть такой законопроект, после того как на Алтае отравилась компания детей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

12-летний ребенок погиб, еще двое подростков сейчас в больнице. Одна из них до сих пор находится в реанимации. Парламентарии считают, что нынешние меры в виде административного наказания за продажу вейпов несовершеннолетним никого не останавливают.

Кроме того, авторы предлагают полностью запретить продажу электронных сигарет на территории страны, объясняя это тем, что этот рынок абсолютно не контролируется даже после того, как нагреватели приравняли к табачной продукции. Также депутаты планируют ввести обязательную сертификацию всех курительных смесей.