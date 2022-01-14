https://news.day.az/world/1426599.html Запущен первый мини-спутник Турции Grizu-263A
Запущен первый мини-спутник Турции Grizu-263A
Первый мини-спутник Турции Grizu-263A запущен 13 января на орбиту Земли на ракете-носителе Falcon 9, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Мини-спутник запущен в 18:25 по турецкому времени с космодрома на мысе Канаверал.
Спутник был разработан специалистами из группы Grizu-263 в рамках проекта "Первый "карманный" спутник Турции"
Аппарат получил название в память о погибших горняках при взрыве на шахте в турецком Зонгулдаке 3 марта 1992 года.
Grizu-263A будет функционировать на низкой околоземной орбите (высота около 525 км). Срок эксплуатации 4 года 8 месяцев.
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