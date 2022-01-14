Власти Австралии аннулировали визу Новака Джоковича

Австралийский министр по вопросам иммиграции Алекс Хоук принял решение о повторном аннулировании визы сербского теннисиста Новака Джоковича и депортации его из страны. Об этом сообщается в заявлении министра, опубликованном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По решению главы ведомства, виза спортсмена была повторно аннулирована, и ему придется покинуть страну в ближайшее время. Кроме того, Джоковичу будет запрещен въезд на территорию Австралии на три года.

"Я воспользовался своими полномочиями в соответствии со статьей 133 Закона о миграции (регулирует особые полномочия министра по вопросам иммиграции, позволяющие ему аннулировать выданную ранее визу - прим. ТАСС), чтобы аннулировать визу Новака Джоковича <...> на том основании, что это [решение] отвечает общественным интересам", - указал Хоук в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Также министр отметил, что, принимая решение о повторном аннулировании визы, он "тщательно изучил информацию, предоставленную министерством внутренних дел, Пограничной службой Австралии и самим Джоковичем". "Правительство [Скотта] Моррисона (премьер-министр Австралии - прим. ТАСС) остается привержено защите границ Австралии, особенно на фоне пандемии COVID-19", - уточнил он. Юристы, представляющие сербского спортсмена, заявили, что намерены обратиться за судебным запретом, чтобы Джокович мог остаться в стране на время разбирательства и принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Новак Джокович был задержан 5 января в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Австралийские власти заявили, что намерены повторно аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны, приняв соответствующее решение через неделю после судебного процесса.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.