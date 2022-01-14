Первый разведывательный корабль Турции введен в эксплуатацию

Первый испытательный и учебно-тренировочный производства Турции "TCG Ufuk" введен в эксплуатацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на официальной церемонии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция стала страной, которая успешными шагами, предпринятыми Национальной оборонной промышленностью, разоблачает грязные игры в регионе. Успехи нашей страны за последние годы стали источником надежды для народов всего мира", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция своими успехами в борьбе с терроризмом и деятельностью в других сферах обязана Национальной оборонной промышленности.

Эрдоган подчеркнул, что с каждым годом все больше стран закупают вооружение турецкого производства, а экспорт страны в оборонной и аэрокосмической сфере к концу текущего года превысит 4 миллиарда долларов.

Отметим, что судно было построено в 2019 году.