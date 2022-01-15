Инфляция в мире бьет рекорды

Последствия пандемии коронавируса и появление новых штаммов могут буквально расколоть мировую экономику. К такому выводу пришли аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ). Продолжение ковидного кризиса обернется дефицитом сырья, галопирующей инфляцией, растущим социальным неравенством, геополитическими конфликтами и опасным ростом долговой нагрузки, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Вакцинация и инвестиции

Исследование ключевых рисков для мировой экономики на 2022-й и последующие годы опубликовали эксперты швейцарской неправительственной организации "Всемирный экономический форум" (ВЭФ). Опросив более 12 тыс. респондентов из 124 государств, экономисты выделили проблемы ближайшей перспективы и те, которых придется опасаться в дальнейшем. Все они связаны с последствиями пандемии коронавируса.

"Вакцинация и ускоренная цифровизация позволили одним странам уже встать на путь быстрого посткризисного восстановления, тогда как другие до сих пор разгребают самые худшие последствия. Половина населения планеты по-прежнему не привита", - констатируют эксперты ВЭФа.

В результате, по их мнению, мир поделится на "победителей" и "проигравших" - настолько неравномерным будет экономическое восстановление.

Большая распространенность COVID-19 в странах с низким уровнем вакцинации будет влиять на доступность рабочей силы, производительность труда, нарушит цепочки поставок и ослабит потребление. А "вакцинированные" страны - в основном развитые экономики - могут значительно сократить объемы рисковых инвестиций в "непривитые" государства.

Инфляция, дефицит сырья и кризис поставок

Локдауны в ключевых странах, в первую очередь в Китае, фактически прекратили производство, чего в мировой экономической истории не было никогда, указывает Вероника Холина, завкафедрой региональной экономики и географии экономического факультета РУДН. Остановка производства привела к росту безработицы, в том числе и в секторе малого предпринимательства (в странах с традициями рыночной экономики - почти половина ВВП), росту социальных выплат, долговой нагрузки, и, конечно же, инфляции.

Как подчеркивается в докладе ВЭФа, неравномерный выход из кризиса сулит новые проблемы - и рост стоимости энергоресурсов, и новый виток логистического кризиса, и всплеск инфляции.

"Ситуация с распространением новых штаммов COVID-19 может быть весьма непредсказуема: от заморозки инвестиций и строительства до новых локдаунов. Кроме того, большой энергетический кризис в Китае и Европе потянул вверх стоимость газа и электричества. Если удорожание продолжится, то это чревато дальнейшим ростом цен и усугублением дефицита сырья", - отмечает Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер "Технониколь".

"С начала 2020-го цены на товары выросли почти на 30% и продолжают расти, в том числе из-за растущей напряженности между Европой и Россией, Китаем, нехватки энергоресурсов и нарушений в цепочках поставок", - отмечают аналитики ВЭФа. По их прогнозам, инфляция в мире будет расти и далее: ее подстегнут логистические сбои в сочетании с возрождающимся потребительским спросом и уже подорожавшими товарами.

Так, в США уровень инфляции достиг рекордных показателей за последние 40 лет.

"Учитывая, что это крупнейшая экономика мира, а доллар - международная резервная валюта, в случае продолжения роста инфляции в США сработает эффект домино: она будет разгоняться и в других странах, - поясняет экономист Екатерина Федюкович".

Долговые проблемы

Разгон инфляции вынудит центральные банки развитых и развивающихся стран повышать процентные ставки, к чему экономика окажется совсем не готова. Возникнет угроза дефолтов по долгам.

Высокие цены и дорогой долг в первую очередь повлияют на домохозяйства с низким доходом, малые и средние предприятия, которые всё еще пытаются избежать банкротства. Резко вырастет и задолженность правительств. Это при том, что масштабное увеличение госрасходов в пандемию уже обернулось резким ростом глобального долга.

Экономисты и ранее предупреждали о том, что "долговая бомба" может рвануть после пандемии. Практически половина прироста долгового бремени за пандемию пришлась на передовые экономики. В лидерах США, Великобритания, еврозона, Япония и Южная Корея.

"Совершенно непонятно, как мировая экономика сократит столь непомерный объем заемных средств в будущем без значительных неблагоприятных последствий для экономической активности", - указывали ранее в своем отчете аналитики Института международных финансов (IIF). Среди развивающихся рынков опасения у экспертов IIF вызывают Ливан, Китай, Малайзия - там наибольший рост долга нефинансового сектора. Даже при рекордно низких ставках снижение госдоходов сделало обслуживание кредитов "намного более обременительным".

"Мы сидим на бомбе и не знаем, когда она рванет", - подчеркивает Эмре Тифтик, специалист по долговым вопросам Института международных финансов. Как только центробанки начнут повышать ставки, мир накроет волна дефолтов, считает эксперт.

"Кризис средств к существованию" и мигранты

Из-за непомерных долгов и роста стоимости их обслуживания справляться с экономическими последствиями COVID-19 и финансировать социальные расходы для многих окажется всё сложнее, предупреждают в ВЭФе. Как следствие - всё больше будут усиливаться социальное расслоение и неравенство в доходах.

Оптимизма не добавит и ситуация с занятостью. По прогнозу Международной организации труда, восстановление количества рабочих мест затянется до 2023 года. В первую очередь пострадают молодежь, женщины и низкоквалифицированный персонал.

Растущее неравенство в доходах в итоге может спровоцировать "кризис средств к существованию". По оценкам ВЭФа, это реальная угроза для 97 стран мира, в том числе 16 экономик G20. А следствием станет дальнейшее увеличение числа беженцев. Вынужденную экономическую миграцию эксперты называют одним из ключевых рисков на протяжении следующего десятилетия. Всё это с большой вероятностью приведет к геополитическим конфликтам и внутренней социальной напряженности.

Климатический провал

Наконец, экономическое влияние пандемии может развернуть вспять усилия по борьбе с изменением климата и надолго отложить "зеленый переход".

"Несмотря на сокращение выбросов парниковых газов в период пандемии, проблема глобального потепления стоит так же остро, как и раньше. Экстремальные погодные явления приводят к дефициту воды, неурожаю и, как следствие, росту цен на продовольствие и перебоям с поставками в мире. В первую очередь - в странах Юго-Восточной Азии и Африки, у которых практически отсутствуют возможности адаптации к новым природным условиям", - отмечает Анастасия Кошелева, руководитель Investing.com.

Эксперты указывают, что экологические риски способны причинить наибольший ущерб в глобальном масштабе в течение следующего десятилетия.