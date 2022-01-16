https://news.day.az/world/1427236.html В Техасе прихожан синагоги взяли в заложники
В Техасе прихожан синагоги взяли в заложники
В городе Колливилль (штат Техас) неизвестный захватил заложников в синагоге. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BNO News.
Предполагаемый злоумышленник вооружен. По данным телеканала, он угрожает расправой заложникам, если кто-то попытается войти в здание.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре