В Техасе прихожан синагоги взяли в заложники

В городе Колливилль (штат Техас) неизвестный захватил заложников в синагоге. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал BNO News.

Предполагаемый злоумышленник вооружен. По данным телеканала, он угрожает расправой заложникам, если кто-то попытается войти в здание.