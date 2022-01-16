Ученые спрогнозировали ежедневный прирост пациентов с COVID-19 в России на 65 тыс.

В России создали математическую модель, посредством которой можно подсчитывать ежедневный и общий прирост заболевших коронавирусом, сообщил руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (ЦИЛ СПбГУ) Виктор Захаров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модель получила название CIR: англ. "Confirmed cases, Infected, Removed" - "подтвержденные случаи", "инфицированные", "исключенные" (выздоровевшие или скончавшиеся).

"Наша модель прогнозирует, что к 1 февраля количество новых выявляемых ежедневных случаев заражения коронавирусом в России может достичь 65 тыс. При этом общее количество выявленных заболевших превысит порог 11,5 млн человек", - объяснил Захаров.

По его словам, количество единовременно болеющих коронавирусом к 1 февраля достигнет 1 млн человек, а в настоящее время оно превышает 623,5 тыс. случаев.

"Темпы роста заболеваемости вполне могут сохраниться до середины февраля. В этом случае в середине второй декады февраля число новых случаев в сутки может превысить 110 тыс., а число активных случаев болезни достигнет уровня 1 млн 800 тыс. После этого рост числа новых случаев заболевания замедлится или ежедневная заболеваемость начнет убывать", - сказал ученый.