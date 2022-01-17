Европарламент выберет нового спикера

Избрание нового председателя Европарламента пройдет на открывающейся в понедельник сессии в Страсбурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, выборы проводятся в связи со смертью 11 января в возрасте 65 лет в больнице итальянского города Авиано прежнего спикера Давида Сассоли.

Причиной смерти итальянского политика стали тяжелые осложнения, связанные с дисфункцией иммунной системы. Сассоли, представлявший Демократическую партию, возглавлял Европарламент с лета 2019 года. Его мандат должен был закончиться во второй половине января.

Депутаты начнут сессию вечером в понедельник с двухчасовой мемориальной церемонии, посвященной покойному спикеру. В ней примет участие президент Франции Эмманюэль Макрон. "Евросоюз потерял итальянского патриота, великого европейца и неустанного гуманиста", - такую запись французский лидер сделал в своем Twitter в связи со смертью Сассоли.

Шорт-лист кандидатов

Как следует из полученной корреспондентом ТАСС повестки сессии, выборы нового председателя Европарламента запланированы на вторник. Основным претендентом на вакантное место спикера в кулуарах ассамблеи считают депутата от Мальты Роберту Метсолу, исполняющую эти обязанности после смерти Сассоли. Полномочия главы Европарламента временно перешли к ней как к первому заместителю председателя. Она входит в состав Европейской народной партии (парламентской группы, объединяющей христианско-демократические и консервативные политические движения).

Вместе с ней на позицию председателя претендуют заместитель руководителя группы "Зеленых" в Европарламенте Алис Ба Кунке (Швеция), возглавлявшая ранее шведское министерство культуры, а также представительница "Европейских левых" Сира Рего (Испания) и депутат Косма Злотовский (Польша), входящий в состав фракции "Европейских консерваторов и реформистов".

Как считают парламентские аналитики, основными соперницами в борьбе за пост станут Метсола и Кунке. У Европейской народной партии крупнейшая фракция в Европарламенте. Вместе с тем, по мнению экспертов, исход далеко не очевиден. Метсола считалась лидером списка, но камнем преткновения для ее кандидатуры может стать отличающаяся от других стран ЕС позиция Мальты по вопросу абортов - там они запрещены.

Организаторы выделили на проведение выборов спикера практически весь рабочий день сессии 18 января. Ожидается, что итоги голосования будут подведены после 20:30 мск.

Новая роль Франции

В среду к депутатам планирует обратиться Макрон. Франция с первого дня нового года вступила в обязанности председателя ЕС на ближайшие шесть месяцев. Страна уже выполняла эти обязанности в 2008 году.

Как заметил эксперт в области европейского законодательства Эрик Морис, отличие нынешнего мандата страны состоит в том, что с тех пор в Евросоюзе был учрежден пост главы Евросовета. Во время предыдущего мандата Франции президент республики Николя Саркози председательствовал в Европейском совете, однако сейчас эту функцию постоянно исполняет глава Евросовета Шарль Мишель.

По мнению политолога, хотя французский президент в силу этих институциональных изменений не будет руководить дебатами глав государств и правительств (это обязанность Мишеля), он "сможет дать импульс дискуссиям по важнейшим вопросам жизни Евросоюза, в том числе о будущем организации".

Дуайен клуба лидеров

Макрон является наиболее опытным из нынешних лидеров ведущих западноевропейских стран, напомнил Морис. Он находится на посту президента Франции с мая 2017 года. Политические аналитики считают, что с большой долей вероятности он будет баллотироваться на второй пятилетний президентский срок на выборах в апреле.

Глава правительства Италии Марио Драги, отметил политолог, вступил в свои обязанности менее года назад, а Олаф Шольц стал федеральным канцлером Германии лишь в прошлом месяце.

Европейский парламент, ведущий свою историю с 1957 года, насчитывает 705 депутатов. Их избирают на прямых выборах каждые пять лет в 27 государствах Евросоюза. Пленарные сессии ЕП проходят в Страсбурге, комиссии работают в Брюсселе, а генеральный секретариат действует в Люксембурге.