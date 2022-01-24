Артист упал с батута в театре в Москве.

Инцидент произошел вечером 23 января. По предварительным данным, актер Тимур Пастухов упал с батута в театре во время репетиции представления с очень сложными трюками. Он получил сотрясение головного мозга. Пострадавший был доставлен в больницу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

После произошедшего Пастухов вышел на связь с подписчиками в Instagram.

"Все хорошо. Просто не помню, кто вы все", - пошутил он.

Артист также показал видео прыжков на батуте.