Цена газа в Европе превысила 1100 долларов

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник впервые с 27 декабря 2021 года поднялась выше $1 100 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 102 за 1 тыс. куб. м, или €94,3 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост стоимости газа с начала торгового дня составляет 19,4%.