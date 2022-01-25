За пользователями Google заметили слежку по геолокации

Четыре генпрокурора США подали в суд на компанию Google по обвинению в отслеживании геолокации пользователей без их согласия. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Действия корпорации окрестили слежкой из-за того, как в интерфейсе специально не давали пользователям заметить, что они разрешают сбор данных о себе. По данным обвинения, Google продолжала отслеживать местоположение пользователей даже после того, как они запрещали это делать.

В исках указано, что корпорация скрывала от пользователей наблюдение за их перемещениями как минимум с 2014 по 2019 годы. При отключении функции "История местоположений" компания продолжала слежку, утверждают генпрокуроры. По их словам, вне зависимости от выбранных настроек, у пользователей Google не было возможности не разрешить собирать, хранить и использовать данные о местоположении.

Истцы требуют от суда оштрафовать Google и обязать компанию удалить полученные данные. В Google отвергают обвинения, уверяя, что обеспечивали надежный контроль данных о местоположении.