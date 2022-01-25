"Турецкие авиалинии" возобновили авиарейсы из Стамбульского аэропорта

"Турецкие авиалинии" начали совершать авиарейсы из Стамбульского аэропорта, работа которого была приостановлена из-за сильного снегопада.

Об этом сообщил гендиректор компании Билал Экши, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ранее было объявлено, что авиаперевозчик приостанавливает свою работу в воздушной гавани Стамбула до полуночи.

"Мы постепенно начали осуществлять рейсы из Стамбульского аэропорта", - написал Б.Экши в Twitter.