https://news.day.az/world/1429872.html "Турецкие авиалинии" возобновили авиарейсы из Стамбульского аэропорта
"Турецкие авиалинии" возобновили авиарейсы из Стамбульского аэропорта
"Турецкие авиалинии" начали совершать авиарейсы из Стамбульского аэропорта, работа которого была приостановлена из-за сильного снегопада.
Об этом сообщил гендиректор компании Билал Экши, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Ранее было объявлено, что авиаперевозчик приостанавливает свою работу в воздушной гавани Стамбула до полуночи.
"Мы постепенно начали осуществлять рейсы из Стамбульского аэропорта", - написал Б.Экши в Twitter.
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