Иран возобновил поставки газа в Турцию в ограниченном объеме.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу турецкая нефтегазовая компания Botas.

"Поставки природного газа в нашу страну через пункт Гюрбулак - Агры не могли осуществляться из-за неисправности в системе транспортировки газа на иранской стороне. Поставки газа из Ирана в нашу страну начались в ограниченных количествах в тестовых целях", - говорится в распространенном заявлении.

Между тем 21 января иранское агентство Shana сообщило о возобновлении национальной газовой компанией Ирана поставок газа в Турцию. По его данным, возникшие 19 января технические неполадки, из-за которых было решено приостановить поставки газа на 10 дней, устранены. По версии иранской стороны, произошла утечка газа на турецкой станции.

Отмечается, что 17 января поставки газа из Ирана в Турцию сократились до трети от суточного контрактного объема.

Иран поставляет в Турцию в среднем 10 млрд куб. м газа в год по газопроводу Тенгиз - Анкара. Согласно последним данным, доля иранского газа в энергетическом балансе Турции в 2021 году составила порядка 16%.