Пожар в лагере беженцев на греческом острове Лесбос

В лагере для беженцев, расположенном на территории греческого острова Лесбос, вечером 28 января загорелась палатка, в которой проживали около 40 человек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным ресурса avgi.gr, всем жильцам загоревшейся палатки удалось вовремя выбежать на улицу. Пожарные оперативно потушили возгорание и не дали огню перекинуться на соседние матерчатые жилища. На данный момент потерпевшим уже предоставлены новые места проживания.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания и перегрева проводки электрических радиаторов отопления.