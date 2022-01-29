Крушение лодки у берегов Пуэрто-Рико

Десять человек пропали без вести после крушения лодки у островного государства Пуэрто-Рико. Лодка перевозила людей, сообщает агентство AP, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Предварительные причины крушения - сильный удар лодки о скалы. Предположительно, на борту судна находилось 27 человек. Все это - мигранты из Доминиканской Республики.

17 человек удалось спасти. Их передали местной полиции. Поиски остальных ведет береговая охрана.