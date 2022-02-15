Кочаряну грозит тюрьма

На заседании суда по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна сторона обвинения в лице прокурора Петроса Петросяна приступила к представлению обвинительного заключения, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В частности, как отметил прокурор, Роберту Кочаряну и Армену Геворкяну инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, а Армену Геворкяну еще и в отмывании денег.

Согласно стороне обвинения, в начале 2008 года компании "ТСС", принадлежащей предпринимательнице Сильве Амбарцумян, была предоставлена лицензия на проведение исследований полиметаллических месторождений. После этого, 25 марта 2008 года она продала 100% акций компании зарегистрированной в ОАЭ фирме. Для получения согласия на сделку она через тогдашнего министра иностранных дел Вардана Осканяна обратилась к высшим чиновникам страны с предложением о взятке в обмен на возможность завершения сделки. Спустя некоторое время тот же Осканян сообщил Амбарцумян, что с ней будет контактировать предприниматель Степан Майрапетян. С февраля по май 2008 г. принявшие предложение Амбарцумян высокопоставленные лица по частям получали свои доли. В частности, Кочарян через Майрапетяна получил 3 млн долларов, из которых 1 млн долларов 14 февраля в квартире на улице Амиряна, еще 1 млн в офисе на улице Байрона, еще 1 млн через банк "ВТБ" в мае того же года были перечислены на счет HSBC. Затем Майрапетян посредством сына супруги, учредителя и директора компании Левона Алтуняна, со счета компании в мае получил указанный миллион и передал Кочаряну. Сын Роберта Кочаряна - Седрак Кочарян перевел деньги на личные счета в различных банках.

Бывшему президенту инкриминируется совершение преступления на основании п.2, ч.4 ст. 311 Уголовного кодекса.

Армен Геворкян обвиняется в получении от Майрапетяна взятки в размере 1 млн долларов и отмывании незаконно полученных денег. Деньги, согласно стороне обвинения, отмывались посредством двоюродного племянника супруги Геворкяна через зарегистрированную на Виргинских островах компанию.

Судья, обращаясь ко второму президенту, отметила, что, согласно стороне обвинения, обвиняемым может грозить лишение свободы от 7 до 12 лет. Она объявила перерыв для того, чтобы сторона защиты смогла ознакомиться с материалами обвинения.