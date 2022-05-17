В Австралии мужчина чудом спасся из пасти крокодила

Мужчина был госпитализирован после нападения крокодила на севере Австралии. Об этом в понедельник сообщил телеканал 9News со ссылкой на государственную службу санитарной авиации страны (RACQ Lifeflight), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трехметровый крокодил напал на 40-летнего мужчину в воскресенье в реке Грегори, протекающей через национальный парк Лон Хилл (расположен на севере континента, в 1 300 км от Кэрнса). Как сообщили медики, хищник "вцепился пострадавшему в руку и попытался затянуть его в воду, однако мужчина активно сопротивлялся и боролся с ним". "Крокодил отпустил его, но во время схватки с хищником мужчина получил серьезные травмы: колотые и рваные раны обеих рук и ноги", - указали в RACQ Lifeflight, отметив, что пострадавший был доставлен в госпиталь в тяжелом, но стабильном состоянии.

Рейнджеры национального парка сообщили, что, по всей вероятности, мужчина сам спровоцировал крокодила, когда пытался по реке добраться до небольшого водопада.

Нападения крокодилов на людей регистрируются в Австралии ежегодно. В среднем власти фиксируют от восьми до десяти инцидентов в год, однако только порядка 25% из них заканчиваются смертью для человека. Согласно местному природоохранному законодательству, хищник, напавший на человека, подлежит отлову и переселению в отдаленные и труднодоступные для людей места. Если сделать это по какой-то причине не удается, рептилию помещают в один из специализированных зоопарков, где особь принимает участие в программе сохранения вида. Убивать крокодилов в Австралии запрещено.