Китай придумал способ сдержать рост цен

Власти Китая планируют сдерживать инфляцию в стране с помощью наращивания объемов добычи угля. Об этом сказал официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Китаю все сложнее обеспечивать закупки нефти и газа в нужном объеме, сказал он. Подорожание сырья на зарубежных рынках может "в определенной степени увеличить издержки при закупке", что приведет к повышению цен на товары и услуги, поэтому нужно было придумать способ их сдерживания, объяснил Линхуэй.

В апреле цены на продукты в Китае выросли на 1,9 процента, бензин подорожал на 29 процентов, а дизельное топливо - на 31,7. "Уголь - основной энергоноситель в нашей стране, к тому же его в Китае много, и мы можем обеспечить значительную добычу. Мы будем стабильно наращивать ее объемы, что позволит лучше сдерживать рост цен", - добавил Линхуэй.