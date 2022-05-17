Парламент Финляндии одобрил членство страны в НАТО

Парламент Финляндии во вторник поддержал предложение о вступлении страны в НАТО. Трансляция с заседания велась на сайте законодательного органа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

188 депутатов проголосовали за, восемь выступили против подачи заявки на членство в НАТО.