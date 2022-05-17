https://news.day.az/world/1462602.html Парламент Финляндии одобрил членство страны в НАТО
Парламент Финляндии одобрил членство страны в НАТО
Парламент Финляндии во вторник поддержал предложение о вступлении страны в НАТО. Трансляция с заседания велась на сайте законодательного органа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
188 депутатов проголосовали за, восемь выступили против подачи заявки на членство в НАТО.
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