Индия в течение месяца развернет С-400

Индия намерена к следующему месяцу развернуть систему противоракетной обороны С-400 российского производства, чтобы защитить себя от пакистанских и китайских угроз. Об этом высокопоставленный сотрудник разведки Пентагона заявил на слушаниях в Конгрессе, передает CNN News-18, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, развертывание комплекса проходит в рамках обширной модернизации индийских войск, включая воздушные, наземные, военно-морские и стратегические ядерные силы.

В свою очередь, директор разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер заявил членам сенатского комитета по вооруженным силам, что Индия начала получать С-400 из России в декабре 2021 года. Он добавил, что Индия намерена использовать эту систему "для защиты от пакистанских и китайских угроз".