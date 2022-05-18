https://news.day.az/world/1462931.html США смягчают санкции против Венесуэлы - ВИДЕО
США смягчают санкции против Венесуэлы - ВИДЕО
Соединенные Штаты смягчают ряд санкций, введённых против Венесуэлы, что должно позволить американским и европейским нефтяным компаниям возобновить переговоры о совместной деятельности с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA. Четыре года назад Вашингтон отказался признать Николаса Мадуро президентом Венесуэлы и ввёл санкции против нефтяного, финансового и торгового секторов страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре