США смягчают санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты смягчают ряд санкций, введённых против Венесуэлы, что должно позволить американским и европейским нефтяным компаниям возобновить переговоры о совместной деятельности с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA. Четыре года назад Вашингтон отказался признать Николаса Мадуро президентом Венесуэлы и ввёл санкции против нефтяного, финансового и торгового секторов страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.