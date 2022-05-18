Китай захотел закупиться газом

Китай задумался о возобновлении покупок сжиженного природного газа (СПГ), рассчитывая, что ослабление ковидных ограничений поднимет экономику и повысит спрос на топливо. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ранее Шанхай решил ослабить строгие меры по борьбе с пандемией, поэтому китайские импортеры начали интересоваться возможностью закупки СПГ и хотят возобновить поставки в августе. Однако в северной части страны все еще возникают вспышки вируса. Трейдеры ожидают, что спрос на газ останется низким и к концу лета.

Ковидные ограничения, введенные в марте, повлекли за собой расходы для экономики Шанхая. Импорт СПГ в Китай упал почти на 20 процентов за первые четыре месяца этого года из-за политики нулевой терпимости к COVID-19, а также из-за высоких спотовых цен за рубежом.

В апреле цены на продукты в Китае выросли на 1,9 процента, бензин подорожал на 29 процентов, а дизельное топливо - на 31,7. Власти планируют сдерживать инфляцию в стране с помощью наращивания объемов добычи угля.