Конфликт водителей в Подмосковье привел к смерти одного из них.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, они просто не поделили дорогу и не могли разъехаться во дворе. Мирно решить проблему не получилось. Один участник перепалки нанес другому единственный точный удар в голову, от которого соперник рухнул на асфальт и потерял сознание.

В следующее мгновение нападавший схватил его за ноги - то ли пытался помочь, то ли хотел продолжить расправу. Чуть позже прибыла бригада медиков. Они пытались реанимировать пострадавшего, однако он скончался по дороге в больницу.