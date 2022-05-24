Водитель фуры совершил «невозможное»

Очевидец маневрирования длиннобазного средства передвижения, находящегося под управлением слишком решительного работника транспортной компании, запечатлел странный инцидент, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Управляющий грузовиком молодой человек умудрился лишить заднего моста фуру. Многие интернет-пользователи, увидевшие короткий сюжет, размещённый в Facebook, не смогли дать объяснения увиденной картине и понять - какие цели преследовал работник транспортной компании, лишивший комерческое средство для передвижения колёс.