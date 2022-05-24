В Германии введут карантин для заразившихся обезьяньей оспой

Заразившихся обезьяньей оспой обяжут соблюдать 21-дневный карантин в Германии. О введении мер, направленных на борьбу с распространением заболевания, сообщил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня мы вместе с властями федеральных земель реализовали рекомендации Института Роберта Коха, центральная часть которых - инфицированные должны изолироваться минимум на 21 день", - отметил глава Минздрава.

Лаутербах добавил, что контактировавшим с инфицированными также следует самоизолироваться.